Como u sudačkoj nadoknadi kompletirao preokret, Baturina opet utakmicu gledao s klupe

Matteo Gribaudi via Guliver

Momčad Cesca Fabregasa upisala je drugu ligašku pobjedu ove sezone.

Nogometaši Coma u dvoboju su 4. kola talijanskog prvenstva preokretom kao gosti svladali Fiorentinu sa 2-1.

Domaće je u prednost u ranoj fazi utakmice doveo Mandragora (6), ali su Kempf (65) i Addai (90+4) u nastavku kreirali preokret.

Marin Pongračić odigrao je čitav susret za Fiorentinu te se u sudačkoj nadoknadi upravo pored njega Addai izborio za udarac za pobjednički gol, dok je Ivan Smolčić odigrao čitavu utakmicu za Como kod kojeg su Martin Baturina i Nikola Čavlina ostali na klupi.

Como je ovom pobjedom skočio na sedmo mjesto sa sedam bodova, dok je Fiorentina tek 17. s dva boda.

Vodi Juventus sa 10 bodova.