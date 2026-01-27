Como preko Fiorentine do četvrtfinala talijanskog Kupa: Smolčić i Pongračić zaigrali, Baturina ostao na klupi

Podijeli :

Matteo Papini via Guliver

Nogometaši Coma nastavljaju oduševljavati ljubitelje nogometa u Italiji. Uz odlične nastupe u Serie A, izborili su i plasman u četvrtfinale Kupa Italije.

Momčad Césca Fàbregasa posljednja je osigurala mjesto među osam najboljih u Kupu Italije, nakon što je u gostima preokrenula rezultat protiv Fiorentine. Susret odigran na stadionu Artemio Franchi u Firenci završio je pobjedom gostiju 3:1 (1:1).

Viole su odlično otvorile utakmicu i povele već u sedmoj minuti atraktivnim pogotkom Roberta Picolija, koji je na dan utakmice proslavio 24. rođendan.

Ipak, slavlje domaćih na kraju su pokvarili gosti iz Coma.

Como je do izjednačenja stigao pogotkom bivšeg nogometaša Barcelone, Španjolca Sergija Roberta, dok je potpuni preokret u drugom poluvremenu donio mladi Argentinac Nico Paz.

Pobjedu Coma u sudačkoj nadoknadi (90+1) potvrdio je iskusni španjolski reprezentativac Álvaro Morata.

Ivan Smolčić odigrao je cijelo drugo poluvrijeme za Como, a Marin Pongračić ušao je u 84. minuti za Fiorentinu. Cesc Fabregas nije koristio Martina Baturinu, koji je cijelu utakmicu odgledao s klupe.

U četvrtfinalu Como će se sučeliti s aktualnim prvakom Napolijem, a taj je susret na rasporedu 10. veljače u Napulju.

Naslov pobjednika Kupa brani Bologna, koja je prošle sezone u finalu u Rimu svladala Milan rezultatom 1:0.