City želi dovesti zvijezdu Reala, evo koliko Madriđani traže za njega

Pep Guardiola visoko cijeni brazilskog napadača, a prostor u momčadi otvorio bi se odlaskom Jacka Grealisha na posudbu u Everton (uz opciju otkupa za 55 milijuna eura) te mogućim transferom Savinha u Tottenham za više od 50 milijuna eura. Real bi Rodryga pustio za oko 100 milijuna eura, a uz City interes pokazuju i Arsenal te Liverpool.

Englezi: Grealish napušta Etihad, karijeru nastavlja na posudbi

Dolaskom Kyliana Mbappéa Brazilac je pao u drugi plan iza njega i Viniciusa Jr., a situacija se nije popravila ni pod Xabijem Alonsom.

Rodrygo je stigao iz Santosa 2019. za 45 milijuna eura te je u 270 nastupa zabio 68 golova i upisao 51 asistenciju.

Prema Transfermarktu vrijedi 90 milijuna eura.