City izborio četvrtfinale FA kupa, Newcastle postaje Marmoushova mušterija

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver Images

Nogometaši Manchester Cityja izborili su četvrtfinale ovosezonskog engleskog FA kupa nakon što su u derbiju osmine finala, u gostima, svladali Newcastle 3-1.

Vrlo loše su gosti iz Manchestera otvorili utakmicu, a Newcastle je zasluženo poveo u 18. minuti golom Barnesa. Manchester City je počeo igrati krajem prvog dijela i uspio je izjednačiti prije odmora. U 39. minuti je sve napravio Doku, a lopta je doslovno pogodila u nogu Savinha i odbila se u domaću mrežu.

Nakon sjajne akcije u 47. minuti gosti su poveli, a strijelac za 2-1 je bio Marmoush, dok je isti igrač potvrdio prolaz svoje momčadi u četvrtfinale kada je za 3-1 zabio u 65. minuti. Do kraja je Manchester City rutinski sačuvao dva gola prednosti i izborio prolaz među osam najboljih.

Marmoush je inače dva gola Newcastleu zabio i prošlog mjeseca u Liga kupu, 4. veljače City je na Etihadu slavio 3:1. Nešto kasnije u Premier ligi City je pobijedio 2:1, a u tom je dvoboju Marmoush upisao asistenciju.

Zbog ozljeda su i dalje izvan igračkog kadra Manchester Cityja hrvatski nogometaši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.