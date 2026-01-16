City dogovorio zamjenu za Gvardiola: Iz Palacea stiže hit Premier lige

Podijeli :

Jessica Hornby Sportimage via Guliver

Manchester City je nadomak realizacije transfera Marca Guéhija iz Crystal Palacea. Ugovor središnjeg braniča istječe na kraju sezone, a Palace je spreman na prodaju za oko 40 milijuna funti.

Iako se tijekom ljeta često spominjao kao kandidat za veliki transfer, branič Crystal Palacea Marc Guehi (25) tada ipak nije promijenio sredinu.

Najkonkretniji interes pokazivao je Liverpool i činilo se da je njegov dolazak na Anfield gotovo siguran, no posao je na kraju propao te se engleski reprezentativac vratio obvezama u Palaceu. U međuvremenu se u utrku uključio i Manchester City, koji je, prema svemu sudeći, uspio dogovoriti njegovo dovođenje. Kako prenosi Fabrizio Romano, Guehi će preseliti na Etihad za odštetu od 20 milijuna funti.

Dolaskom Guehija City dodatno jača obranu oslabljenu ozljedama Joška Gvardiola i Rubena Diasa. Riječ je o igraču koji je ponikao u Chelseajevoj akademiji, a u Crystal Palace stigao je u ljeto 2021. godine.

Od tada se profilirao kao jedan od najpouzdanijih stopera u Engleskoj, što potvrđuje i činjenica da je upisao 26 nastupa za nacionalnu vrstu. Za Palace je odigrao ukupno 188 utakmica i bio važan dio momčadi koja je prošle sezone osvojila FA Cup, prvi trofej u povijesti kluba sa Selhurst Parka.

Sada ga, nekoliko mjeseci kasnije, očekuje novo poglavlje u karijeri u dresu Građana. Manchester City se trenutačno nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, sa šest bodova zaostatka za Arsenalom nakon 21 odigranog kola.