Ciprić za SK: Volio bih da na Maksimir dođemo s pobjedom protiv Češke

Crna Gora odigrat će dva jako bitna susreta, koja joj mogu donijeti hvatanje drugog mjesta i doigravanja ili vjerojatni oproštaj od Svjetskog prvenstva. S Češkom igra drugi, a s Hrvatskom prvi put u ovim kvalifikacijama.

Gordan Ciprić, pomoćnik Roberta Prosinečkog na klupi Crne Gore, za Sport Klub je najavio predstojeće oglede. Dotaknuo se prvog dvoboja u Češkoj, gostovanja na Maksimiru, pozitivnog iskustva Roberta Prosinečkog protiv Hrvatske i trenutačnog stanja u poretku.

Ovaj i sljedeći tjedan Crna Gora ima dva vrlo važna meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo (suparnici su Češka i Hrvatska). Vaša najava te dvije utakmice?

“Češka nam je daleko najvažnija u ovim kvalifikacijama jer pobjedom u Podgorici otvaramo eventualnu mogućnost te šansu za drugo mjesto i plasman u doigravanje.

Hrvatska je izraziti favorit zbog slavlja nad Češkom.”

Češka je dobila Crnu Goru 2:0. Kako ste vidjeli taj prvi sraz?

“Nismo bili dobri u toj utakmici. Nedostajalo nam je više agresivnosti i koncentracije u fazi obrane, a osobito kod prekida u kojem su Česi jako dobri. Možda bi tijek utakmice bio drugačiji da nam je priznat gol Vukotića za 1:1, gdje smo se u tom dijelu utakmice dizali. Mislim da imamo veliku šansu pobijediti Češku u Podgorici uz pravi pristup i veliku podršku s tribina.”

Jeste li vi zajedno sa Prosinečkim uzbuđeni što ćete gostovati na Maksimiru?

“Naravno, to je uvijek posebna emocija i to me raduje. Volio bih da na Maksimir dođemo s pobjedom protiv Češke.”

Prije deset godina Prosinečki je već ostvario pozitivan rezultat protiv Hrvatske (kao izbornik Azerbajdžana odigrao 0:0 i osvojio bod). Po vama, može li nešto slično ponoviti s Crnom Gorom?

“Imamo pozitivno iskustvo s Azerbajdžanom. Priželjkujemo pozitivan rezultat, ali jednostavno nam je bitna Češka koja otvara vrata za potencijalno drugo mjesto.”

Prije Češke ne razmišljate o Maksimiru.

“Sigurno ne, a o tome možemo poslije razmišljati.”

Vi ste bili asistent Prosinečkom u Azerbajdžanu pa se sjećate tog remija i boda.

“Da, to nam je bila zahtjevna utakmica. Bilo je veliko iznenađenje jer je Hrvatska bila apsolutni favorit, ali uspjeli smo odigrati neriješeno i osvojiti bod.”

Trenutačno ste treći u poretku sa 6 osvojenih bodova. Jeste li zadovoljni?

“Bio bih zadovoljan da smo u Češkoj osvojili barem bod i ne bi imali imperativ pobjede. Šest bodova je tu i pobijedili smo ono što smo morali, a sada je sve u našim rukama da s pobjedom u Podgorici otvorimo mogućnost za drugo mjesto.”