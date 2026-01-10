Chelsea u debiju novog trenera zabio ‘petardu’

U posljednjoj subotnjoj utakmici trećeg kola engleskog FA kupa nogometaši Chelseaja su lako prošli dalje, u gostima su s 5-1 svladali Charlton, a bio je to debi novog trenera Bluesa Liama Roseniora.
Domaćin je držao nulu sve do nadoknade prvog dijela kada je Nizozemac Hato doveo Chelsea u vodstvo.
Chelsea je poveo 2-0 u 50. minuti kada je strijelac bio Adarabioyo. Sve što je Charlton uspio napraviti jest smanjenje na 1-2 u 57. minuti kada je mrežu Chelseaja zatresao Leaburn.
Do kraja dvoboja Chelsea se raspucao i postigao još tri gola. Guiu, Neto i Fernandez su zabijali za konačnih 5-1.
