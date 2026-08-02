Chelsea doveo pojačanje iz ‘filijale’, stigao je argentinski reprezentativac

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Engleski nogometni prvoligaš Chelsea nastavio je dovoditi nove igrače u ovoljetnom prijelaznom roku angažiravši 22-godišnjeg argentinskog reprezentativnog veznjaka Valentina Barca, dosadašnjeg člana Strasbourga, s kojim je potpisao sedmogodišnji ugovor.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni.

Barco je na nedavnom Svjetskom prvenstvu bio u kadru argentinske reprezentacije koja je stigla do finala u kojem je izgubila od Španjolske, a dosada je upisao pet nastupa i dva gola za svoju zemlju.

Prije Barca je Chelsea, kojega će u novoj sezoni voditi Xabi Alonso, doveo i engleskog krilnog igrača Morgana Rogersa iz Aston Ville, francuskog stopera Maxencea Lacroixa iz Crystal Palacea, talijanskog braniča Marca Palestru iz Atalante te iskusnog napadača ‌Dannyja Welbecka iz Brightona.