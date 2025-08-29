Chelsea dogovorio dva nova pojačanja, jedno je izrazito kontroverzno

Podijeli :

Chelsea je u petak dogovorio dva nova pojačanja, a oba dolaze iz Južne Amerike, igraju u veznom redu te igraju za isti klub, Brighton & Hove Albion. Riječ je o Facundu Buonanotteu te Juliju Encisu.

Buonanotte će već ove sezone biti u kadru Chelseaja te oko tog transfera nema velikih kontroverzi.

Argentinski veznjak dolazi na posudbu iz Brightona te Bluesi neće imati mogućnost otkupa, ali ako Buonanotte zadovolji, Chelsea će imati priliku poslati ponudu jednaku onoj najvećoj sljedećeg ljeta.

No, kod Julija Encisa dolazimo do problema. Naime, paragvajski veznjak koji igra u Brightonu će za 20 milijuna preći u Strasbourg. To ne bi bio problem da francuska momčad nema istog vlasnika kao i Bluesi, BlueCo.

Čak talijanski novinar Fabrizio Romano naglašava da će Enciso u budućnosti bit igrač Chelseaja.

To će, ako se sjetimo Savinhovog prelaska u Manchester City, najvjerojatnije biti s minimalnom ili nikakvom odštetom.