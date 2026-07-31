Chelsea dobio kaznu od 10 milijuna funti zbog kršenja financijskih propisa

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(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Chelsea je kažnjen s 10 milijuna funti (oko 11,7 milijuna eura) te uvjetnom zabranom registracije novih igrača tijekom dva uzastopna prijelazna roka zbog kršenja financijskih propisa iz razdoblja dok je klubom upravljao Roman Abramovič.

Sankcije su uslijedile nakon višegodišnje istrage, a povod su bila ukupno 74 navodna kršenja pravila Engleskog nogometnog saveza (FA), za koja je klub optužen u rujnu prošle godine. Aktualni vlasnici sami su prijavili nepravilnosti koje se odnose na razdoblje od 2009. do 2022. godine, uključujući transfere igrača poput Williana, Edena Hazarda i Samuela Eto’oa.

Neovisna regulatorna komisija prvotno je Chelseaju izrekla uvjetno oduzimanje šest prvenstvenih bodova, no nakon žalbe kluba ta je odluka poništena. Umjesto toga određena je uvjetna zabrana registracije igrača tijekom dva puna uzastopna prijelazna roka, koja vrijedi do 30. lipnja 2027. godine. Klub nije osporio novčanu kaznu, a prikupljeni iznos bit će usmjeren u razvoj amaterskog nogometa.

Chelsea je nakon odluke objavio priopćenje u kojem je potvrdio da su disciplinska tijela FA-a donijela konačnu odluku o slučajevima koje je klub sam prijavio. U klubu su izrazili zadovoljstvo što su time zaključeni svi regulatorni postupci te zahvalili FA-u, Premier ligi i UEFA-i na suradnji, podsjetivši da su s UEFA-om i Premier ligom ranije već postigli nagodbe vezane uz ista pitanja.

Ovo nije prva kazna koju je Chelsea dobio zbog nepravilnosti iz Abramovičeva razdoblja. Premier liga je u ožujku ove godine klubu izrekla jednogodišnju zabranu transfera, uvjetno na dvije godine, zbog tajnih isplata agentima u vrijednosti od 55 milijuna eura između 2011. i 2018. godine, kao i zbog kršenja pravila pri registraciji igrača iz klupske akademije.