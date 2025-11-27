Zvijezdu Reala opasno slomila bolest: U poluvremenu utakmice povraćao u svlačionici

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

Real Madrid slavio je u Pireju u 5. kolu Lige prvaka 4:3 protiv Olympiacosa.

Čak sedam golova postignuto je u Pireju gdje je Real došao do pobjede protiv Olympiacosa. Bilo je 4:3 za Real, a sva četiri gola za goste je dao sjajni francuski igrač Kylian Mbappe. Mbappeu je za hattrick u Pireju trebalo samo šest minuta i 42 sekunde što je drugi najbrži hattrick u povijesti Lige prvaka. Rekorder je i dalje Mohamed Salah koji je tri pogotka postigao za šest minuta i 12 sekundi.

No, utakmicu u Pireju su obilježile i neugodne scene. Realov Eduardo Camavinga igrao je bolestan, jedva disao na terenu, a na poluvremenu je završio u svlačionici – povraćajući.

Trener Xabi Alonso odmah ga je zamijenio Danijem Ceballosom, a iz kluba su potvrdili da Camavinga nije trenirao uoči utakmice, ali je ipak želio pomoći momčadi u ovoj utakmici.