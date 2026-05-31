Zvijezda PSG-a: Samo smo mi željeli igrati. Ove godine je bilo drukčije

Podijeli :

Chris Foxwell via Guliver

Parižani su u napetom finalu Lige prvaka svladali Arsenal i obranili naslov, a nakon povijesne večeri veznjak Joao Neves nije propustio poslati jasnu poruku na račun pristupa momčadi Mikela Artete.

Neves je nakon iscrpljujućih 120 minuta istaknuo kako Arsenal nije pokazao dovoljno ambicije u utakmici sezone.

“Emocije su tu. Ovo je drugi put da sam prvak Europe. Ne čini me sretnim samo pobjeda, nego i to što igram s ovakvim suigračima, stožerom i vodstvom kluba. Dolazak ovamo bio je najbolja odluka u mom životu. Ovdje volim sve. Zaslužili smo ovo danas jer je PSG bio jedini koji je želio igrati”, rekao je Neves za M6.

Portugalac se osvrnuo i na put do drugog uzastopnog naslova, naglasivši da je ove sezone pritisak bio znatno veći jer je PSG branio europsku krunu.

“Ove godine bilo je drukčije. Bilo je teže, fizički zahtjevnije. Bili smo prvaci Europe i branili smo naslov. Ušli smo u povijest PSG-a”, poručio je 21-godišnji veznjak.