Zvijezda Borussije bijesna: ‘Svatko je igrao svoju igru!’

JoachimxBywaletz xJB-Sportfoto via Guliver

Nico Schlotterbeck, kapetan dortmundske Borussije, bio je bijesan nakon remija 2:2 protiv Bodø/Glimta u 6. kolu Lige prvaka.

Njemački reprezentativac smatra da neki njegovi suigrači nisu shvatili koliko je važno bilo ostvariti pobjedu u dvoboju protiv Norvežana. Branič je otvoreno kritizirao nedostatak pobjedničkog mentaliteta i nemarnost u igri svoje momčadi.

Dortmund je imao dva vodstva, ali ih oba puta nije uspio zadržati. Poveli su u 18. minuti pogotkom Juliana Brandta, a primili gol neposredno prije kraja prvog poluvremena.

U 51. minuti momčad Nika Kovača ponovno je povela, a Brandt je opet bio strijelac. Norvežani se nisu predali te su izjednačili u 75. minuti, što je dodatno razljutilo Schlotterbecka.

“Rekao sam to na poluvremenu. Nakon 1:0 počeli smo igrati izuzetno traljavo, imali smo nevjerojatno loše prve dodire. Svaki je igrao svoju igru. Igrači koji su ušli izgubili su svaku loptu. Morate ‘ubiti’ igru, a mi to nismo napravili“, rekao je, šaljući oštru poruku suigračima:

“Mogli smo imati 13 bodova i mislim da neki ljudi nisu shvatili koliko je to važno. Zato ovo nije gorko, nego jako, jako loše“, zaključio je Schlotterbeck.

