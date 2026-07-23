Zvezdi bi odgovaralo da Dinamo ispadne od Thuna, evo i zašto

Crvena zvezda je već u Sjevernoj Irskoj pobjedom od 4:0 odradila posao oko plasmana u treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, dok Dinamo iz Zagreba čeka uzvrat s Thunom nakon 1:1 u Švicarskoj.
Ono što je posebno zanimljivo jest da u Crvenoj zvezdi imaju krupan razlog navijati za ispadanje Dinama od Švicaraca jer bi u tom slučaju s popisa potencijalnih protivnika u playoffu otpao uvjerljivo najteži suparnik – AEK.
Klub čiji je trener Marko Nikolić bi uz eliminaciju Dinama od Thuna došao na popis nositelja u ždrijebu za playoff, pa bi se našao u istoj jakosnoj skupini kao i Crvena zvezda.
Prema sadašnjoj projekciji, potencijalni suparnici Crvene zvezde u play-offu su AEK (Grčka), Viking (Norveška), LASK (Austrija) te pobjednici još neslužbenih dvoboja Omonija (Cipar) – Levski (Bugarska) i Ararat (Armenija) – Celje (Slovenija).
Ždrijeb za playoff Lige prvaka je 3. kolovoza, dan ili dva prije Zvezdine utakmice trećeg kola protiv Hapoel Beer Sheve ili Víkingura.
Utakmice playoffa na rasporedu su 18./19. i 25./26. kolovoza.
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