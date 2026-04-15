Yamal nakon ispadanja: ‘Roditelji su me naučili da je obećanje svetinja – donijet ćemo Ligu prvaka u Barcelonu’

Atletico je u četvrtfinalnom uzvratu Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1:2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2:0 u prvom dvoboju.
Strijelci su za Barcelonu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).
Dan nakon oglasila se i zvijezda Barcelone, Lamine Yamal.
“Dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Ovo je tek dio puta. Da bi došao do vrha, moraš se penjati i mi to znamo. Neće biti lako niti će nam itko olakšati. Imamo puno razloga za uzbuđenje. Svaka greška je lekcija i učit ćemo iz nje.
Mi smo Barcelona. Vratit ćemo se tamo gdje pripadamo. Roditelji su me naučili da je obećanje svetinja. Donijet ćemo Ligu prvaka u Barcelonu”, napisao je Yamal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!