Wolfsburg uvjerljiv protiv PSG-a, Atletico upisao visoku pobjedu na gostovanju u Austriji

Podijeli :

xSvenxHeidmannx

Zaključeno je prvo kolo ligaške faze Lige prvakinja. Nakon pobjede Reala nad Romom i remija Twentea i Chelseaja odigran je i večernji termin. Tri susreta bila su na rasporedu, a najzvučniji bio je onaj između Wolfsburga i PSG-a gdje je favorit bila njemačka momčad. Taj status su i opravdali te su na kraju slavili s 4:0. U preostale dvije utakmice vidjeli smo visoku pobjedu Atletico Madrida nad St.Poltenom u gostima (46:0) i slavlje Manchester Uniteda nad norveškom Valerengom (1:0).

Derbi večeri otvoren je brzim golom “Vučica”. Već u sedmoj minuti je Wolfsburg poveo autogolom Jackie Groenen. Svoju prednost su povećale u 42. minuti preko Elle Peddemors te su tako na poluvrijeme otišle s 2:0. U drugom dijelu su tu prednost i povećale na 3:0, a za to je bila zaslužna Alexandra Popp koja je u 90. minuti matirala PSG-ovu vrataricu Mary Earps. Posljednji pogodak na utakmice djelo je Janine Minge koja je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade realizirala kazneni udarac za pobjedu 4:0.

Jednako uvjerljivo krenule su i nogometašice Atletico Madrida koje su u petoj minuti povele golom Brazilke Gio Garbelini. 13 minuta kasnije bilo je 2:0, a pogodak je zabila Andrea Medina. Samo četiri minute je prošlo prije nego li je Atletico zabio i treći pogodak. Ovaj put se u strijelce upisala Luany. Konačnih 4:0 na poluvremenu postavila je Norvežanka Vilde Boe Risa. U drugom dijelu vidjeli smo još dva gola, a oba je zabila 21-godišnja Fiamma Iannuzzi, jednog u 88. iz kaznenog udarca, a drugog u 93. minuti.

U posljednjoj utakmici večeri Manchester United je ugostio norvešku Valerengu. Iako su domaće igračice velike favoritkinje, gošće se nisu baš lako predale. Tek je u 31. minuti Manchester uspio povesti golom iz jedanaesterca. Sigurna izvođačica bila Maya Le Tissier, a taj rezultat ostao je do samog kraja. Ozbiljnjije prijetnje gošće nisu imale, ali poraz od 1:0 protiv favoriziranih protivnica bit će zadovoljavajuć za Norvežanke.

Ovim susretima je zaključeno prvo kolo Lige prvakinja. Na vrhu je nakon prvog kola Barcelone s gol-razlikom 7:1, a to znači da je na dnu Bayern Munchen. U ligaškoj fazi sudjeluje 18 ekipa od kojih će 4 najbolje plasirana kluba izboriti četvrtfinale dok će oni od 5. do 12. mjesta razigravati za mjesto među 8 najboljih klubova.