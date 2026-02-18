Vinicius se oglasio nakon incidenta: ‘Moraju staviti majice preko usta da pokažu koliko su slabi’

Podijeli :

JoaquimxFerreira via Guliver

Nogometaš Real Madrid Vinícius Júnior izdao je priopćenje nakon incidenta na utakmici između njegove momčadi i Benfica u Lisabon.

Real je slavio u gostima fantastičnim pogotkom Viníciusa Júniora, no nakon susreta više se govorilo o incidentu koji je uslijedio poslije tog gola.

Brazilac je najprije dobio žuti karton zbog neprimjerenog slavlja pogotka pred navijačima Benfice, a potom je ušao u raspravu s nogometašem domaće momčadi, Gianlucom Prestiannijem.

POVEZANO Argentinac je Viniciusu rekao ovu riječ i zbog toga je nastao kaos?

Vinícius se tada požalio sucu Françoisu Letexieru da ga je Argentinac vrijeđao na rasnoj osnovi. Uslijedio je prekid od desetak minuta, nakon čega je susret ipak nastavljen.

Tim povodom Brazilac je na svom Instagram profilu objavio sljedeće:

“Rasisti su, prije svega, kukavice. Moraju staviti majice preko usta kako bi pokazali koliko su slabi. Ali imaju zaštitu drugih koji, teoretski, imaju obvezu kazniti ih. Ništa od onoga što se danas dogodilo nije novo u mom životu niti u životu moje momčadi. Dobio sam žuti karton zbog proslave gola. Još uvijek ne razumijem zašto. S druge strane, to je bio samo loše proveden protokol koji nije služio ničemu. Ne volim se pojavljivati u ovakvim situacijama, posebno nakon velike pobjede kada bi naslovi trebali biti o Real Madridu, ali je nužno.“

Uzvratna utakmica igra se sljedeće srijede, 25. veljače, u Madridu.