VIDEO / PSG u ludoj utakmici s dva crvena kartona i devet golova upisao uvjerljivu pobjedu

Podijeli :

(Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

U trećem kolu Lige prvaka PSG je slavio na gostovanju kod Bayer Leverkusena. U utakmici koja je imala dva crvena kartona i dva penala PSG je upisao pobjedu 7:2.

PSG je rano došao u vodstvo preko Williana Pacha da bi potom Leverkusen preko Alejandra Grimalda imao priliku izjednačiti iz kaznenog udarca. Pogodio je Španjolac stativu, a onda je Robert Andrich zaradio crveni karton. Nije to obeshrabrilo Leverkusen koji je došao do novog kaznenog udarca, a i crvenog kartona za Iliju Zabarnog.

Ovaj put je precizan bio Aleix Garcia za 1:1. Ipak, do kraja prvog dijela je PSG zabio još tri pogotka. Dva puta je mrežu tresao Desire Doue, a jednom Kviša Kvaratškelija.

U drugom dijelu je za 5:1 zabio Nuno Mendes da bi nedugo zatim Aleix Garcia zabio za smanjenje na 5:2. Nije to bio posljednji pogodak na utakmici jer je u 66. minuti za 6:2 pogodila Zlatna lopta. Ousmane Dembele ušao je u 63. minuti pa mu je trebalo samo tri minute da se upiše u strijelce.

Do kraja utakmice se u strijelce upisao Vitinha i PSG je slavio s visokih 7:2. Sada su na vrhu Lige prvaka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.