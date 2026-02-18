VIDEO / Pogledajte spornu odluku suca koji je poništio gol Olympiakosu

Podijeli :

U utakmici šesnaestine finala Lige prvaka između Olympiakosa i Bayer Leverkusena Grci su poveli u prvoj minuti sučeve nadoknade. Pogodak je proslavio Ayoub El Kaabi te se činilo kako je sve čisto. Međutim, nakon VAR provjere poništen je pogodak zbog zaleđa. Na snimci se više puta gledala pozicija Mehdija Taremija koji je bio u zaleđu. Tražilo se je li Iranac dirao loptu kod gola te je na kraju poništen pogodak iako se nije vidio očiti dodir. No, čak i ako nije dodirnuo loptu, može se poništiti gol zbog njegovog utjecaja na vratara iz nedozvoljene pozicije.