VIDEO / Pogledajte Oršićevu asistenciju za izjednačenje Pafosa

Mislav Oršić krenuo je od prve minute za Pafos protiv Monaca, a iako je njegova ekipa bila u zaostatku, Hrvat je pronašao način za vratiti svoju momčad u igru. U 18. minuti izveo je korner koji je došao na glavu Davida Luiza, a Brazilac potom pogađa za 1:1 na Cipru.

