VIDEO / Pogledajte najbolje trenutke utakmice kojom su Parižani prekinuli crni niz i izborili finale Lige prvaka!

Nakon milanskog Intera plasman u finale nogometne Lige prvaka izborio je i Paris Saint-Germain koji je u uzvartnom susretu polufinala na Parku prinčeva pobijedio Arsenal sa 2-1 i tako potvrdio londonskih 1-0.

Interu će to biti drugo finale u posljednje tri sezone, ukupno sedmo, a do sada je slavio tri puta (1964, 1965, 2010). S druge PSG je samo jednom dogurao do finala, 2020. kada je izgubio od Bayerna.

PSG je izgubio sve tri dosadašnje polufinalne utakmice na domaćem terenu Lige prvaka (0-1 protiv Milana 1994/95., 1-2 protiv Man Cityja 2020/21., 0-1 protiv Borussije Dortmund 2023/24.). Do sada jedini put kada je dogurao do finala bilo je to 2020. u doba koronavirusa kada se igrao završni turnir s osam najboljih ekipa u Lisabonu. Ovoga Parižani su prekinuli crni niz.

Golove za pariški sastav zabili su Fabian Ruiz (27) i Achraf Hakimi (72), dok je strijelac za goste bio Bukayo Saka (76), a mi vam donosimo pregled najboljih trenutaka zanimljive utakmice!