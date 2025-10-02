VIDEO / Perišiću je zbog ovog zaleđa poništen gol za rano vodstvo PSV-a

PSV je na gostovanju kod Bayer Leverkusena u drugom kolu Lige prvaka upisao remi 1:1, a goste je nakratko već u 4. minuti razveselio Ivan Perišić.
Hrvatski nogometaš je u prvim minutama zabio za rano vodstvo i proslavio sa suigračima, no VAR je pokazao da je riječ o malom zaleđu.
U nastavku je Christian Kofane u 65. minuti zabio za vodstvo Nijemaca, a zatim Ismael Saibari postavio konačan rezultat sedam minuta kasnije.
