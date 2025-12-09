VIDEO / Pašalićeva Atalanta preokretom protiv Chelseaja skočila na treće mjesto Lige prvaka

Podijeli :

xGianlucaxRicci/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_68963413 IPA_Agency_IPA68963413 via Guliver Image

U šestom kolu Lige prvaka Atalanta Marija Pašalića je ugostila Chelsea te je uspjela doći do pobjede iako je gubila. Momčad iz Bergama slavila je na kraju s 2:1.

Poveli su Bluesi u prvom poluvremenu preko Joaa Pedra. Brazilac je u 25. minuti zabio na asistenciju preporođenog Reecea Jamesa.

Ipak, Chelsea je većinu susreta bio lošija momčad od Atalante, a to im se obilo u glavu u 55. minuti. Tada je Gianluca Scamacca zabio nakon asistencije Charlesa de Ketelearea.

U 83. minuti Atalanta je zabila i za 2:1. Asistent kod prvog pogotka bio je strijelac za drugi i Atalanta je preokrenula susret protiv Bluesa.

Atalanta je ovom pobjedom skočila na treće mjesto ligaške faze dok je Chelsea sada 11.