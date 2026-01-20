VIDEO / Ovakav promašaj Haalanda ne viđamo često, Pep u nevjerici

Podijeli :

Norveški napadač Erling Haaland bio pred vratima Bodo/Glimta i mogao je smanjiti na 2:1 u susretu 7. kola Lige prvaka, no promašio je. Ovakav promašaj Norvežanina ne viđamo često. I trener Pep Guardiola ostao je u nevjerici. Pogledajte.

