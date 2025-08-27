VIDEO / Nikad se Liga prvaka nije igrala sjevernije, pogledajte senzaciju Norvežana

Podijeli :

Bodo Glimt postao je treći norveški klub koji se plasirao u Ligu prvaka u povijesti, poslije Rosenborga i Moldea.

Norveški Bodo/Glimt sve je obavio u prvom susretu porazivši Sturm sa 5:0. Uzvrat u Grazu dobio je domaćin s nedovoljnih 2:1.

Bodo je uspio napraviti senzaciju i napokon se plasirao u elitno natjecanje. Iz četvrtog pokušaja, trećeg u doigravanju, momčad koja je prošle sezone igrala polufinale Europske lige konačno se probila među 36 najboljih momčadi Europe.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Mathiasa Jorgensena, izjednačio je Seedy Jatta u 30. minuti, a pobjedu Sturmu donio je Tim Oermann u 73. minuti.

Tako će se Liga prvaka ove sezone igrati 200 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga u malom ribarskom gradu Bodou, a njihov stadion prima tek osam tisuća gledatelja. Nikad se Liga prvaka nije igrala sjevernije.