VIDEO / Nedavno je oborio rekord Lige prvaka, a sada je zabio gol kakvog bi se i Messi posramio

U srijedu popodne odigran je susret petog kola Lige prvaka mladih. Arsenal je ugostio Bayern Munchen te ih je porazio s 4:2. Iako je za Hrvatsku u tom susretu bio važan pogodak 18-godišnjeg Ljube Puljića, šou u ovom susretu ukrao je Max Dowman s dva pogotka. 15-godišnji Englez je protiv Slavije Prag postao najmlađi debitant u povijesti Lige prvaka, a sada je u Ligi prvaka mladih pokazao svoj talent. Zabio je dva gola, prvi za 1:1 te posljednji za 4:2. Taj drugi bio je posebno dobar jer je prvo prošao pored Puljića, potom je provukao jednom igraču Bayerna loptu kroz noge, a sve je završio piruetom i prebacivanjem vratara za delirij na malom stadionu u Borehamwoodu..

