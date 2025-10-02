VIDEO / Najbolji trenuci derbija kola Lige prvaka: Parižani slave, Barca izvukla deblji kraj!

Podijeli :

Derbi utakmica drugog kola Lige prvaka odigrana je u Barceloni gdje je španjolski prvak dočekao PSG, aktualnog pobjednika ovog natjecanja, a gosti su u završnici došli do pobjede 2:1.

PSG je ovu utakmicu morao odigrati bez brojnih svojih zvijezda, u Barceloni nisu igrali Dembele, Doue, Kvaratškelia i Marquinhos. I domaćin nije imao kompletnu momčad, najviše su Barceloni nedostajali Raphinha i Gavi.

Barcelona je bolje otvorila utakmicu te je i povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili preko Mayulua u 38. minuti. Otvoreno se igralo na olimpijskom stadionu u Barceloni sve do kraja. Nizale su se šanse na obje strane i nešto češće pred vratima gostujućeg golmana Chevaliera. U završnici je domaćina spasila vratnica nakon udarca Kang-Ina, ali Barceloni nije bilo spasa u 90. kada su gosti majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos za 2:1 Parižana.

