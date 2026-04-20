VIDEO / Mladi Slovenac tragičar je Lige prvaka mladih, pogledajte kako ga je tješio Čeferin

U finalu Lige prvaka mladih u Lausanneu za naslov su se borili Real Madrid i Club Brugge, za koji je cijelu utakmicu odigrao i tek 16-godišnji Tian Nai Koren. Na kraju su se, nakon izvođenja jedanaesteraca, Španjolci drugi put u povijesti veselili trofeju.
Španjolci su poveli u 23. minuti golom Jacoba Ortege, a izjednačio je Tobias Lund Jensen u 64. minuti. Kako više nije bilo golova, pitanje pobjednika je razriješeno udarcima s bijele točke.
Briljirao je Realov vratar Javier Navarro koji je obranio udarce Naima Amengaija i Tiana Korena. Kod Reala precizni su bili Navascues, Yanez, Diez i Aguado, a na suprotnoj strani pogodili su tek Goemaere i Musuayji.
Poseban trenutak uslijedio je po završetku finala. Medalje je igračima uručio predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, koji je nakon dodjele medalje mladom sunarodnjaku očinski zagrlio i utješio ga zbog bolnog raspleta. U nastavku su nogometaši u bijelim dresovima zasluženo podigli trofej.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!