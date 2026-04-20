VIDEO / Mladi Slovenac tragičar je Lige prvaka mladih, pogledajte kako ga je tješio Čeferin

Španjolci su poveli u 23. minuti golom Jacoba Ortege, a izjednačio je Tobias Lund Jensen u 64. minuti. Kako više nije bilo golova, pitanje pobjednika je razriješeno udarcima s bijele točke.

Briljirao je Realov vratar Javier Navarro koji je obranio udarce Naima Amengaija i Tiana Korena. Kod Reala precizni su bili Navascues, Yanez, Diez i Aguado, a na suprotnoj strani pogodili su tek Goemaere i Musuayji.

Poseban trenutak uslijedio je po završetku finala. Medalje je igračima uručio predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, koji je nakon dodjele medalje mladom sunarodnjaku očinski zagrlio i utješio ga zbog bolnog raspleta. U nastavku su nogometaši u bijelim dresovima zasluženo podigli trofej.