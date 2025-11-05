VIDEO / Čudesna večer u Bruggeu: Yamalova majstorija Barceloni donijela samo bod

Podijeli :

U četvrtom kolu Lige prvaka Barcelona je gostovala kod Club Bruggea, a navijači na stadionu i pred televizijom gledali su pravu ludnicu koja je završila 3:3.

Belgijanci su vodili čak tri puta, ali se Barcelona vraćala.

Poveo je Club Brugge golom Tresoldija da bi Katalonci poravnali preko Ferrana Torresa. Kratko je trajala sreća Barcelone jer je Forbs ubrzo zabio za 2:1 domaćih. Do 61. minute vodio je Brugge, a onda je Yamal prekrasnim pogotkom donio izjednačenje svojoj momčadi.

I to je kratko trajalo, tek tri minute. Tada je ponovno Forbs zabio za Brugge i donio im vodstvo 3:2. 13 minuta je taj rezultat stajao na semaforu, a onda je Yamal asistirao za autogol Tzolisa.

Domaći su do kraja susreta i poveli, ali je pogodak poništen zbog prekršaja na Wojciechu Szczesnom. Utakmica je na kraju završila 3:3 i Barcelona je došla do sedmog boda u Ligi prvaka. Club Brugge je na četiri boda.