VIDEO / Leverkusenov kapetan napravio veliku glupost i zaradio crveni karton protiv PSG-a

Champions League 21. lis 202521:37 0 komentara

Nevjerojatan potez napravio je Robert Andrich u utakmici Bayer Leverkuesena i PSG-a. U 33. minuti je ničim izazvan laktom udario Desirea Douea, a nakon toga mu je Gil Manzano nakon VAR provjere pokazao crveni karton.

