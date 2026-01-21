VIDEO / Ivanovićev suigrač promašio penal u stilu legendarnog Johna Terryja

Podijeli :

U utakmici Juventusa i Benfice Stara dama je napravila veliku prednost protiv Benfice Franje Ivanovića, ali su gosti iz Portugala u 81. minuti dobili priliku za smanjenje zaostatka. Izvođenju kaznenog udarca pristupio je najbolji napadač Benfice Vangelis Pavlidis koji se okliznuo i promašio cijeli gol. Tako je podsjetio na Johna Terryja koji je u finalu Lige prvaka u raspucavanju na sličan način iznevjerio svoju momčad.

