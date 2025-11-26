VIDEO / Divna gesta Perišićevog PSV-a: Diogo Jota se ne zaboravlja

Podijeli :

PSV

PSV za koji nastupa i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić stigao je u Englesku, gdje će u četvrtak na Anfieldu odmjeriti snage s Liverpoolom u sklopu 5. kola Lige prvaka.

Dan uoči utakmice, delegacija PSV-a napravila je gestu vrijednu poštovanja. Klub iz Eindhovena, zajedno sa stručnim stožerom, položio je cvijeće ispred stadiona u znak sjećanja na tragično preminulog Dioga Jotu.

Bivši nogometaš Liverpoola izgubio je život u srpnju ove godine u prometnoj nesreći u Španjolskoj, u kojoj je stradao i njegov brat Andre Silva. Vijest je snažno pogodila nogometnu zajednicu, posebno navijače Redsa.

Diogo Jota ostavio je dubok trag u crvenom dresu. U pet sezona na Anfieldu odigrao je 182 utakmice i postigao 65 golova, pri čemu je osvojio Premier ligu, FA Kup i dva Liga kupa. Njegova borbenost, skromnost i važni golovi učinili su ga jednim od omiljenih igrača posljednje generacije.

U znak vječne zahvalnosti, Liverpool je povukao njegov dres s brojem 20 iz upotrebe na svim nivoima kluba – gesta koja dovoljno govori o tome kakav je trag ostavio.

Potez PSV-a naišao je na oduševljenje navijača oba kluba i nogometne javnosti.