VIDEO / Bayernov ‘wonderkind’ srušio rekord Lige prvaka

Champions League 9. pro 202520:17 0 komentara

U šestom kolu Lige prvaka Bayern igra protiv Sportinga, a u 69. minuti gledali smo obaranje rekorda. Tada je mladi Lennart Karl svojim pogotkom postao najmlađi igrač u povijesti elitnog europskog natjecanja koji je zabio na tri utakmice u nizu. To je učinio sa 17 godina i 290 dana. Osim Sportingu, zabio je Arsenalu te prije toga Club Bruggeu. Protiv PSG-a nije igrao pa je zato ostao aktivan za rušenje rekorda. Mladi 17-godišnjak pogodio je za 2:1 i preokret Bayerna na Allianz Areni.

