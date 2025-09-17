VIDEO / Bayern na Kaneov pogon slavio protiv Chelseaja, Stanišić se ozlijedio

Podijeli :

Bayern je na Allianz Areni svladao Chelsea s 3:1 u utakmici prvog kola ligaške faze Lige prvaka.

Od 20. do 29. minute postignuta su čak tri pogotka s tim da su Bavarci poveli 2:0. Prvo je Trevoh Chalobah pogodio vlastitu mrežu da bi u 27. minuti Harry Kane realizirao jedanaesterac za 2:0. Nakon lijepe akcije i jednako takvog udarca u 29. minuti Cole Palmer je smanjio na 1:2 i time vratio londonski klub u igru.

Međutim, Bayern je bio razigran i bolji od suparnika ove srijede, a to je naplatio u 63. minuti kada je Kane zabio drugi put na susretu, tada za konačnih 3:1.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić počeo je utakmicu za Bayern, a zamijenjen je u 51. minuti zbog ozljede.