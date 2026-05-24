Veliki udarac za PSG: Hakimi neće biti spreman za finale Lige prvaka?

Za šest dana će se u Budimpešti odigrati finale Lige prvaka između branitelja naslova PSG-a i Arsenala, novog prvaka Premier lige.

Obje ekipe su kroz sezonu imali probleme s ozljedama, no čini se da je jedna ekipa šest dana prije finala u boljoj situaciji. Tu je riječ o Arsenalu kojemu se za posljednje kolo Premier lige vraća Mikel Merino te su sada samo Jurrien Timber i Ben White izvan pogona.

Kod PSG-a na posljednjim treninzima nisu sudjelovali Ousmane Dembele, aktualni osvajač Zlatne lopte i Achraf Hakimi, možda i najbolji desni bek svijeta.

Što se Dembelea tiče, za njega se očekuje da će biti 100% spreman za finale Lige prvaka. No, u Hakimijevom slučaju postoje sumnje.

Kako javlja francuski L’Equipe, postoje sumnje kako će utakmica s Arsenalom doći prebrzo za Marokanca. Hakimi je ozljedu zadobio u prvoj polufinalnoj utakmici s Bayernom pa je njegovo mjesto u uzvratu na desnoj strani zauzeo veznjak Warren Zaire-Emery.

Hakimi bi ipak trebao biti spreman za nadolazeće Svjetsko prvenstvo gdje Maroko igra u skupini C s Brazilom, Škotskom i Haitijem.