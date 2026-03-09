Veliki udarac za Liverpool: Prvu utakmicu osmine finala LP igrat će bez svog prvog golmana

Podijeli :

(AP Photo/Dave Shopland) via Guliver Image

U utorak kreće prva "tura" osmine finala Lige prvaka, a prvi susret (od 18:45) pripast će Galatasarayu i Liverpoolu, dvama klubovima koji su se sreli u ligaškoj fazi ove sezone.

Tada je na Rams parku Galatasaray slavio s 1:0, a zanimljivo je da je tada dobar dio drugog poluvremena (od 56. minute) propustio brazilski golman Alisson Becker.

Razlog te zanimljivosti je što Brazilac neće putovati u Istanbul zbog ozljede, odnosno, problema sa spremnošću, kako je rekao talijanski novinar Fabrizio Romano.

Tako će na njegovo mjesto uskočiti Giorgi Mamardashvili koji je u Liverpool došao 2024. godine. Prvu sezonu proveo je na posudbi u Valenciji iz koje je i kupljen da bi ove sezone bio rezerva Alissonu. Gruzijac je upisao pet nastupa u Premier ligi, po jedan u FA Cupu i EFL Cupu te čak četiri utakmice je odigrao u Ligi prvaka.

Neće mu biti strano stati među vratnice, ali Arne Slot sigurno bi rado na golu imao svoju “jedinicu” i jednog od najboljih golmana svijeta.