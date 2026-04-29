Važan igrač PSG-a ozlijedio se pred kraj utakmice, propustit će uzvrat u Münchenu

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver Images

Desni bek PSG-a Achraf Hakimi neće nastupiti u uzvratnoj utakmici protiv Bayerna u Münchenu zbog ozljede zadnje lože koju je zadobio u završnici prvog susreta u Parizu (5:4).

Liječnički pregledi obavljeni u srijedu pokazali su da je riječ o rupturi mišića, a ne samo o grčevima kako se u početku pretpostavljalo, što predstavlja velik udarac za Paris Saint-Germain uoči polufinala Lige prvaka.

VEZANA VIJEST Povijest je ispisana: PSG bolji od Bayerna u spektakularnom susretu s čak devet golova!

Marokanski reprezentativac (27) tijekom dana je prošao detaljne pretrage koje su potvrdile ozbiljnost ozljede. Iako neće biti na raspolaganju za uzvrat protiv Bayerna, očekuje se da bi u slučaju plasmana u finale mogao biti spreman. Njegov nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. za Maroko ne bi trebao biti doveden u pitanje.

Hakimi se ozlijedio u 89. minuti nakon duela s Konradom Laimerom, kada je ostao sjediti na travnjaku Parka prinčeva držeći se za stražnji dio desnog bedra, što je upućivalo na mišićni problem. Budući da je trener Luis Enrique već ranije iskoristio sve izmjene, Hakimi je do kraja susreta ostao na terenu, ali je prebačen u napad kako bi se smanjilo opterećenje.

PSG u kadru nema klasičnu zamjenu za tu poziciju pa bi trener Luis Enrique mogao rješenje potražiti u Warrenu Zaïre-Emeryju, koji je ove sezone već nekoliko puta odigrao na desnom beku, iako mu to nije prirodna pozicija.

Hakimi je ove sezone upisao 31 nastup u svim natjecanjima, uz tri pogotka i osam asistencija. Prema Transfermarktu, njegova vrijednost procjenjuje se na 80 milijuna eura, čime je među najvrjednijim igračima pariškog kluba.