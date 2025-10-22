UŽIVO OD 21:00 / Tudor na teškom iskušenju u Madridu, Redsi traže povratak na pobjedničke staze

Sedam utakmica od 21 sat nas čekaju u Ligi prvaka, od čega se dvije nameću kao izuzetno zanimljive. U Frankfurtu će Liverpool gostovati kod Eintrachta te pokušati pronaći put do izlaska iz krize, a Igor Tudor s Juventusom večeras spašava posao na Santiago Bernabeuu kod madridskog Reala.
18:52
Alonso pohvalio zvijezda Kraljeva
“Svojom kvalitetom, Güler je mješavina Özila i Gutija. Guti je imao viziju i profinjenost za povezivanje igre ili djelovanje bliže golu, a s Mesutom sam toliko uživao u nogometu. Arda ima nešto posebno, prirodni talent koji se ne može naučiti”, izjavio je Alonso.
