UŽIVO OD 21:00 / Tudor na teškom iskušenju u Madridu, Redsi traže povratak na pobjedničke staze

U fokusu je mladi turski veznjak Arda Güler (20), kojeg je trener Xabi Alonso pohvalio, usporedivši ga s dvojicom legendi kluba.

“Svojom kvalitetom, Güler je mješavina Özila i Gutija. Guti je imao viziju i profinjenost za povezivanje igre ili djelovanje bliže golu, a s Mesutom sam toliko uživao u nogometu. Arda ima nešto posebno, prirodni talent koji se ne može naučiti”, izjavio je Alonso.