UŽIVO

UŽIVO OD 21:00 / Tudor na teškom iskušenju u Madridu, Redsi traže povratak na pobjedničke staze

Champions League 22. lis 202518:52 0 komentara
Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Sedam utakmica od 21 sat nas čekaju u Ligi prvaka, od čega se dvije nameću kao izuzetno zanimljive. U Frankfurtu će Liverpool gostovati kod Eintrachta te pokušati pronaći put do izlaska iz krize, a Igor Tudor s Juventusom večeras spašava posao na Santiago Bernabeuu kod madridskog Reala.

18:52

Alonso pohvalio zvijezda Kraljeva

U fokusu je mladi turski veznjak Arda Güler (20), kojeg je trener Xabi Alonso pohvalio, usporedivši ga s dvojicom legendi kluba.

 

“Svojom kvalitetom, Güler je mješavina Özila i Gutija. Guti je imao viziju i profinjenost za povezivanje igre ili djelovanje bliže golu, a s Mesutom sam toliko uživao u nogometu. Arda ima nešto posebno, prirodni talent koji se ne može naučiti”, izjavio je Alonso.

 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League