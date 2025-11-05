UŽIVO OD 21 / Uzbudljiva večer Lige prvaka: Dvoboj Gvardiola i Kovača, ukupno šest Hrvata u ‘akciji’

U srijedu se zaključuje četvrto kolo Lige prvaka, a nakon utakmica iz ranijeg termina (Pafos - Villarreal i Qarabag - Chelsea) uslijedit će večernji termin u kojem neće nedostajati uzbuđenja. Najviše pažnje u nogometnom privuć će dvoboj Manchester Cityja i Borussije Dortmund, a taj susret bit će zanimljiv i Hrvatima jer kod Građana će vjerojatno nastupi Joško Gvardiol dok na klupi Borussije sjedi Niko Kovač. Bit će Hrvata i na ostalim terenima. U Ajaxu će u kadru biti Josip Šutalo, kod Benfice Franjo Ivanović, u Interu Petar Sučić dok će Atalantin dvojac Mario Pašalić i trener Ivan Jurić pokušati slaviti na gostovanju na Azurnoj obali.
16:40
Barcelona traži treću pobjedu
Barcelona je nedavno poražena u El Clasicu, ali to ih nije spriječilo da upišu pobjedu protiv Elchea i pokažu da i dalje imaju kvalitetu za najbolje rezultate unatoč brojnim ozljedama. Novu pobjedu tražit će na gostovanju kod Club Bruggea. Katalonci u Brugge stižu sa šest bodova dok su domaćini na tri.
Preostala utakmica Lige prvaka je između Newcastlea i Athletic Bilbaa. Svrake nisu u najboljoj formi u ligi, a iste probleme muče i baskijsku momčad. Ovaj dvoboj im nudi priliku za izlazak iz krize, ali i mogućnost da upadnu u još veće probleme. Newcastle trenutačno ima šest bodova dok je Athletic na tri osvojena boda.
16:37
Brojni Hrvati u akciji
Osim Gvardiola i Kovača u susretu Manchester Cityja i Borussije Dortmund, Hrvatska će imati još predstavnika.
Za Ajax je u kadru Josip Šutalo protiv Galatasaraya, no upitno je hoće li hrvatski reprezentativac startati. Isto pitanje vrijedi i za Franju Ivanovića čija Benfica na Luzu dočekuje Bayern Leverkusen.
Mario Pašalić trebao bi biti siguran u prvih 11 kod Atalante koju vodi Ivan Jurić. Momčad iz Bergama gostuje kod Marseillea te traže prvu pobjedu nakon 30. rujna kada su svladali Club Brugge.
U prvom sastavu trebao bi biti i Petar Sučić. Njegov Inter protiv Kairata iz Almatija traži nastavak sjajne forme u Ligi prvaka. Nakon tri kola imaju devet bodova i gol-razliku 9:0.
16:34
Derbi večeri pripada Hrvatima
Derbi večeri sigurno je susret Manchester Cityja i Borussije Dortmund. Tamo će veliku ulogu igrati dvojica Hrvata. Joško Gvardiol jedan je od važnijih karika Pepa Guardiole dok Niko Kovač sjajno vodi njemačku momčad. Favoriti su ipak Građani, ali nije najpametnije otpisati žuto-crnu ekipu.
