UŽIVO OD 21 / Uzbudljiva večer Lige prvaka: Dvoboj Gvardiola i Kovača, ukupno šest Hrvata u ‘akciji’

Barcelona je nedavno poražena u El Clasicu, ali to ih nije spriječilo da upišu pobjedu protiv Elchea i pokažu da i dalje imaju kvalitetu za najbolje rezultate unatoč brojnim ozljedama. Novu pobjedu tražit će na gostovanju kod Club Bruggea. Katalonci u Brugge stižu sa šest bodova dok su domaćini na tri.

Preostala utakmica Lige prvaka je između Newcastlea i Athletic Bilbaa. Svrake nisu u najboljoj formi u ligi, a iste probleme muče i baskijsku momčad. Ovaj dvoboj im nudi priliku za izlazak iz krize, ali i mogućnost da upadnu u još veće probleme. Newcastle trenutačno ima šest bodova dok je Athletic na tri osvojena boda.