UŽIVO OD 21: Trojica Hrvata u akciji u Lige prvaka, Perišić dočekuje Atletico, Sučić čeka Liverpool, a Pašalić Chelsea

Barcelona je povećala prednost na vrhu La Lige te sada Real Madridu bježe četiri boda. No, u Ligi prvaka su tek 18. i u posljednje dvije utakmice nisu upisali nijednu pobjedu. Remizirali su s Club Bruggeom te su izgubili od Chelseaja. Sada im na Camp Nou stiže Eintracht koji je za vikend upisao visoki poraz od RB Leipziga. Barceloni se za ovaj susret vraća i kapetan Marc-Andre Ter Stegen, ali očekuje se da će Joan Garcia stati među vratnice.