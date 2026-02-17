UŽIVO

UŽIVO OD 21: Real traži ‘osvetu’ protiv Mourinha i Ivanovića, Kovač i Pašalić u direktnom okršaju za osminu finala

Champions League 17. velj 202619:00 0 komentara
(Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images) via Guliver Image

U 21 sat kreću prve utakmice večernjeg termina Lige prvaka u šesnaestini finala. U akciji će biti Real Madrid koji traži osvetu protiv Benfice Franje Ivanovića, Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund koja dočekuje Atalantu Marija Pašalića te aktualni osvajač Lige prvaka PSG koji drugu godinu u nizu igra protiv rivala iz francuske lige. Lani su u ovoj fazi igrali protiv Bresta, a sada ih čeka Monaco.

17:59

PSG nastavlja obranu naslova u Ligi prvaka

PSG je prošle sezone u Ligi prvaka također propustio izboriti TOP 8 te su morali odigrati sve faze natjecanja. U šesnaestini finala su lani igrali protiv Bresta, a ni ove godine neće morati protiv kluba iz druge lige. Jedina razlika je što će ipak morati prijeći granicu jer ih čeka Monaco koji, unatoč tome što se nalazi u drugoj državi, igra u francuskoj Ligue 1. 

17:57

"Hrvatski derbi" na Signal Iduna Parku

U šesnaestini finala ždrijeb je spojio Borussiju Dortmund i Atalantu što znači da će jedan Hrvat sigurno proći u osminu finala Lige prvaka. Trener njemačke momčadi je Niko Kovač, a još uvijek važna karika za momčad iz Bergama je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

17:54

Real traži osvetu protiv Ivanovićeve Benfice

U posljednjem kolu ligaške faze Lige prvaka Benfica je golom vratara Anatolija Trubina šokantno porazila Real Madrid i izbacila ih iz TOP 8, a sebe ubacila u TOP 24. Ždrijeb ih je onda u šesnaestini finala spojio te će sada Jose Mourinho i Franjo Ivanović morati spriječiti Real Madrid u njihovom pokušaju "osvete". 

