UŽIVO OD 21: Real traži ‘osvetu’ protiv Mourinha i Ivanovića, Kovač i Pašalić u direktnom okršaju za osminu finala

PSG je prošle sezone u Ligi prvaka također propustio izboriti TOP 8 te su morali odigrati sve faze natjecanja. U šesnaestini finala su lani igrali protiv Bresta, a ni ove godine neće morati protiv kluba iz druge lige. Jedina razlika je što će ipak morati prijeći granicu jer ih čeka Monaco koji, unatoč tome što se nalazi u drugoj državi, igra u francuskoj Ligue 1.