UŽIVO OD 21: Real dočekuje City, Bodo traži nastavak ‘bajke’, a branitelj Lige prvaka čeka Chelsea

PSG je prošle godine, kao i ove, odigrao sve faze Lige prvaka. Lani su uspjeli otići do kraja spektakularnom utakmicom u finalu protiv Intera, a ove godine Parižani ipak ne djeluju toliko moćno. U francuskoj Ligue 1 imaju tek bod prednosti u odnosu na Lens, a u Ligi prvaka ponovno nemaju prednost domaćeg terena. Njih u osmini finala čeka Chelsea koji igra toplo-hladno, ali kadar koji imaju Bluesi sigurno može zagorčati život PSG-u.