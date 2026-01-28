UŽIVO OD 21: Posljednje kolo Lige prvaka, skoro svaka utakmica odlučuje o prolazu u sljedeću fazu

Od 21 sat kreće posljednje kolo Lige prvaka. U isto vrijeme započet će 18 utakmica, a samo jedna od njih, Arsenal - Kairat Almati, neće odlučivati ni o čemu jer su Topnici osigurali TOP 2, a Kazahstanci su već ispali iz Lige prvaka. Preostalih 17 odlučuje od tome tko ide u TOP 8, tko u TOP 24, a tko će svoj put završiti u ligaškoj fazi. Večeras će na terenima biti brojni hrvatski igrači, a susrete će voditi i dva hrvatska trenera.
Pašalićeva Atalanta lovi TOP 8
Iako je Atalanta Marija Pašalića propustila svladati Athletic Bilbao u sedmom kolu, ostali su u igri za TOP 8. Imaju 13 bodova te gostuju kod belgijskog Royale Union Saint-Gilloise za koji pravo nastupa večeras nema Mateo Biondić, hrvatski napadač koji je nedavno četvrtu njemačku ligu zamijenio prvom belgijskom.
Perišićev PSV protiv Bayerna traži čudo
Ivan Perišić će s PSV-om u posljednjem kolu tražiti prolaz u sljedeću fazu Lige prvaka. Nizozemska momčad je na osam bodova što ne bi trebalo biti dovoljno za prolaz. Trebat će im pozitivan rezultat protiv Bayerna koji ima motiv jer još uvijek u teoriji može izgubiti drugo mjesto koje im donosi domaćinstvo u svakom uzvratu do kraja Lige prvaka.
Oršić s Pafosom traži povijesni plasman
Mislav Oršić i njegov Pafos će na Cipru ugostiti Slaviju iz Praga. Pafos je trenutačno na šest bodova te bi pobjedom došli u domet TOP 24. Tada bi imali devet bodova i trebali bi se osloniti na druge rezultate diljem Europe. Slavia nema šanse za prolaz jer imaju samo tri boda nakon sedam kola.
Lekin Brugge traži pobjedu protiv Marseillea
Hrvatski trener Ivan Leko će s Club Bruggeom na domaćem terenu tražiti pobjedu protiv Marseillea. Belgijska ekipa trenutačno ima sedam bodova, a predviđa se da bi 10 trebalo biti dovoljno za prolaz u TOP 24. Marseille je na devet bodova pa oni traže pozitivan rezultat kako bi prošli u sljedeću fazu.
Kovačeva Borussia dočekuje Sučićev Inter
Niko Kovač će sa svojom Borussijom Dortmund ugostiti Inter Petra Sučića. Obje ekipe imaju šansu pobjedom izboriti TOP 8, a u boljoj situaciji je Inter koji ima 12 bodova dok je Borussia na 11.
Ivanović dočekuje Real Madrid
Benfica Franje Ivanovića će na svom stadionu ugostiti Real Madrid. Momčad Josea Mourinha tražit će pobjedu koja bi im mogla donijeti prolaz u sljedeću fazu dok će Madriđani tražiti pozitivan rezultat koji bi ih zadržao u društvu osam najboljih ekipa u Ligi prvaka.
Kotarski gostuje u Barceloni
Kopenhagen Dominika Kotarskog gostuje kod Barcelone koja lovi TOP 8. Katalonci su trenutačno na devetom mjestu te bi pobjedom skočili u željeno društvo. Kopenhagen također ima šansu proći u sljedeću fazu jer imaju osam bodova, a eventualnim bodom ostali bi u igri za šesnaestinu finala.
Šutalov Ajax lovi prolaz u sljedeću fazu
Ajax Josipa Šutala će od 21 sat ugostiti Olympiakos koji drži 24. mjesto Lige prvaka, posljednje koje vodi u sljedeću fazu. Ajax ima dva boda manje te bi pobjedom preskočio grčki sastav i dao si šansu za prolaz u šesnaestinu finala Lige prvaka. Šutalo se muči s minutama pa se ne zna hoće li startati u ovom susretu.
