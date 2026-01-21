UŽIVO OD 21: Oršić starta protiv Chelseja, Perišić protiv Newcastlea, druga dvojica Hrvata ostala na klupi

Od 21 sat će Liverpool gostovati kod Marseillea. Obje ekipe nalaze se u mjestima koje vode u sljedeći krug, a vjerojatno će tamo i ostati. Marseille ima devet bodova i praktički ima treba jedan bod za prolazak dok su Redsi na 12 te oni imaju i dobre šanse za TOP 8.

U isto vrijeme Barcelona će gostovati u Pragu kod Slavije. Katalonci nisu u najboljoj poziciji jer su na 15. mjestu, ali s dvije pobjede u posljednje dvije utakmice trebali bi osigurati TOP 8 i preskočiti fazu šesnaestine finala. Što se tiče Slavije, njima trebaju dvije pobjede kako bi si dali minimalnu šansu za prolaz u drugi krug jer su trenutačno na 34. mjestu sa samo tri boda.