UŽIVO OD 21: Oršić starta protiv Chelseja, Perišić protiv Newcastlea, druga dvojica Hrvata ostala na klupi

Od 21 sat kreće večernji termin drugog dana pretposljednjeg kola Lige prvaka. U sedam utakmica vidjet ćemo čak četiri Hrvata u akciji. Mario Pašalić će s Atalantom ugostiti Athletic Bilbao, Mislav Oršić gostovat će s Pafosom na Stamford Bridgeu, Franjo Ivanović i njegova Benfica bit će gosti u Torinu kod Juventusa, a PSV Ivana Perišića gostuje u Newcastleu. Uz te četiri utakmice pratit ćemo Bayern i Royal Union SG gdje bi inače bila dva Hrvata (Josip Stanišić i Mateo Biondić), ali ih nema zbog ozljede i neregistriranosti. Preostale dvije utakmice su između Marseille i Liverpoola te Slavije Prag i Barcelone.
Perišić kreće od prve minute
Sastav Newcastlea: Pope - Trippier, Thiaw, Botman, Hall - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Barnes, Wissa, Gordon
Sastav PSV-a: Kovar - Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Wanner, Junior, Veerman - Man, Til, Perišić
Ivanović na klupi protiv Juventusa
Sastav Juventusa: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - McKennie - Miretti, YIldiz - David
Sastav Benfice: Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Prestianni, Barreiro - Aursnes, Sudakov, Schjelderup - Pavlidis
Oršić kreće od prve minute protiv Chelseaja
Sastav Chelseaja: Sanchez - Acheampong, Chalobah, Badiashile, Cucurella - Caicedo, Santos - Palmer, Fernandez, Garnacho - Delap
Sastav Pafosa: Michael - Luckassen, Luiz, Goldar - Bruno, Šunjić, Pepe, Correia - Oršić, Dragomir - Silva
Pašalić ostao na klupi
Sastav Atalante: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Zalewski - Scamacca
Sastav Athletic Bilbaao: Simon - Lekue, Vivian, Paredes, Boiro - Jauregizar, Mora - Gorosabel, Gomez, Navarro - Guruzeta
Liverpool gostuje u Marseilleu, Barcelona u Pragu
Od 21 sat će Liverpool gostovati kod Marseillea. Obje ekipe nalaze se u mjestima koje vode u sljedeći krug, a vjerojatno će tamo i ostati. Marseille ima devet bodova i praktički ima treba jedan bod za prolazak dok su Redsi na 12 te oni imaju i dobre šanse za TOP 8.
U isto vrijeme Barcelona će gostovati u Pragu kod Slavije. Katalonci nisu u najboljoj poziciji jer su na 15. mjestu, ali s dvije pobjede u posljednje dvije utakmice trebali bi osigurati TOP 8 i preskočiti fazu šesnaestine finala. Što se tiče Slavije, njima trebaju dvije pobjede kako bi si dali minimalnu šansu za prolaz u drugi krug jer su trenutačno na 34. mjestu sa samo tri boda.
Bayern bez Stanišića lovi drugo mjesto Lige prvaka
Bayern Munchen će u sedmom kolu Lige prvaka ugostiti Royale Union Saint-Gilloise za koji je nedavno potpisao hrvatski nogometaš Mateo Biondić. On neće moći igrati jer nije registriran za ligašku fazu. U ovom susretu neće igrati ni Josip Stanišić koji je nedavno zadobio ozljedu gležnja.
Bayern u ovom susretu bodom skače na drugo mjesto ligaške faze, a Royal Union SG traži pozitivan rezultat kako bi ostali u igri za prolaz u drugi krug.
Perišićev PSV u Newcastleu traži potvrdu prolaska
U 21 sat će Newcastle ugostiti PSV Ivana Perišića. Obje ekipe se trenutačno nalaze na mjestu koje vodi u sljedeću fazu Lige prvaka, ali Svrake su u nešto boljoj poziciji jer imaju 10 bodova dok PSV ima osam. Predviđa se da bi 10 bodova trebalo biti dovoljno što znači da bi Perišićev klub eventualnom pobjedom protiv Newcastlea izborio sljedeći krug.
Ivanovićeva Benfica traži prolazak u sljedeći krug
Od 21 sat će Juventus na Allianz stadionu ugostiti Benficu za koju igra Franjo Ivanović. Stara dama nalazi se na 17. mjestu s devet bodova te im trebaju bodovi kako bi osigurali drugi krug. Što se tiče Benfice, njima treba pozitivan rezultat kako bi ostali u igri za prolaz u šesnaestinu finala Lige prvaka.
Oršićev Pafos traži nastavak čuda u Londonu
Pafos Mislava Oršića ove sezone iznenađuje u Ligi prvaka te su u šest kola skupili isto toliko bodova. Tako se trenutačno nalaze na 29. poziciji, a 24. mjesto koje vodi u drugu fazu bježi im dva boda.
Njihov večerašnji protivnik je Chelsea koji je na 14. mjestu, relativno siguran u borbi za prolaz, ali s motivom da izbore TOP 8 i izbjegnu šesnaestinu finala Lige prvaka.
Pašalićeva Atalanta lovi TOP 8
Od 21 sata će Mario Pašalić sa svojom Atalantom ugostiti Athletic Bilbao. Klub iz Bergama nalazi se na osmoj poziciji te bi pobjedom napravili veliki korak prema osiguravanju osmine finala Lige prvaka.
Bilbao, s druge strane, traži priključak s najbolje 24 momčadi. Imaju pet bodova i treba im minimalno pozitivan rezultat kako bi ostali u igri za prolazak u sljedeću fazu.
