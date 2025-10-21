UŽIVO OD 21: Kovač protiv Kotarskog, Perišić protiv Napolija, nastavlja se zanimljiva sezona Lige prvaka

Nakon reprezentativne pauze stigla nam je nova večer Lige prvaka. Ligaška faza ušla je u svoje treće kolo, a u utorak ćemo gledati nekoliko zanimljivih okršaja. "Hrvatski derbi" igrat će Dominik Kotarski s Kopengahenom protiv Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač. Hrvati će biti aktivni i na susretima Newcastle - Benfica (Franjo Ivanović), PSV (Ivan Perišić) - Napoli, Royale Union Saint-Gilloise - Inter (Petar Sučić) i Villarreal - Manchester City (Mateo Kovačić, Joško Gvardiol). Jedine utakmice gdje neće biti Hrvata su dvoboji između Arsenala i Atletico Madrida i Bayer Leverkusena i PSG-a.
17:38
Najjače utakmice večeri
Jedini dvoboji na kojima nema Hrvata mogli bi pružiti najbolje susrete. Arsenal će na Emiratesu ugostiti Atletico Madrid. Topnici traže osvetu za poraz u polufinalu Europske lige iz 2018. godine.
U drugom jakom ogledu večeri će branitelj naslova PSG loviti svoju treću pobjedu. Parižani gostuju kod Bayera Leverkusena koji pod novim trenerom ponovno bilježe dobre rezultate.
17:36
Hrvati u akciji diljem Europe
Na čak pet od sedam večernjih utakmica hrvatski ljubitelji nogometa moći će gledati hrvatske igrače. U Eindhovenu PSV Ivana Perišića dočekuje Napoli, Benfica Franje Ivanovića gostuje kod Newcastlea, Inter Petra Sučića gostuje kod belgijsko Royale Uniona dok će hrvatski dvojac Mateo Kovačić i Joško Gvardiol gostovati kod Villarreala.
17:34
Hrvatski derbi u Kopengahenu
U trećem kolu Lige prvaka srest će danski Kopenhagen za koji igra Dominik Kotarski i njemačka Borussia Dortmund čiji je trener Niko Kovač. Nakon dva kola Kopenhagen ima jedan bod dok je Dortmund na četiri. Po tome se zna kome je potrebnija pobjeda, ali ako je pitati kladionice, one ne vjeruju da Kopenhagen može ozbiljnije nauditi Kovačevoj ekipi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!