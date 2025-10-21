UŽIVO OD 21: Kovač protiv Kotarskog, Perišić protiv Napolija, nastavlja se zanimljiva sezona Lige prvaka

Jedini dvoboji na kojima nema Hrvata mogli bi pružiti najbolje susrete. Arsenal će na Emiratesu ugostiti Atletico Madrid. Topnici traže osvetu za poraz u polufinalu Europske lige iz 2018. godine.

U drugom jakom ogledu večeri će branitelj naslova PSG loviti svoju treću pobjedu. Parižani gostuju kod Bayera Leverkusena koji pod novim trenerom ponovno bilježe dobre rezultate.