OD 21: Druga večer Lige prvaka nudi četiri spektakularne utakmice

xDavidexEliasx by Guliver

Prvi je tjedan ligaške faze Lige prvaka pa ljubitelji europskog nogometa znaju gdje su u 21 sat po hrvatskom vremenu, a to je pred televizijskim ekranima. U drugoj večeri UEFA-in raspored odlučio je da ćemo gledati četiri velika okršaja. U Amsterdamu će Ajax Josipa Šutala dočekati Inter Milan Petra Sučića, u Munchenu ćemo gledati veliki derbi Bayern Munchena, za koji igra Josip Stanišić, i Chelseaja, Liverpool će na Anfieldu dočekati neuvjerljivi, ali uvijek opasni Atletico Madrid dok će aktualni osvajači PSG na Parku prinčeva dočekati Atalantu Ivana Jurića.