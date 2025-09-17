OD 21: Druga večer Lige prvaka nudi četiri spektakularne utakmice

Prvi je tjedan ligaške faze Lige prvaka pa ljubitelji europskog nogometa znaju gdje su u 21 sat po hrvatskom vremenu, a to je pred televizijskim ekranima. U drugoj večeri UEFA-in raspored odlučio je da ćemo gledati četiri velika okršaja. U Amsterdamu će Ajax Josipa Šutala dočekati Inter Milan Petra Sučića, u Munchenu ćemo gledati veliki derbi Bayern Munchena, za koji igra Josip Stanišić, i Chelseaja, Liverpool će na Anfieldu dočekati neuvjerljivi, ali uvijek opasni Atletico Madrid dok će aktualni osvajači PSG na Parku prinčeva dočekati Atalantu Ivana Jurića.
19:14
Susret velikana u Amsterdamu
Na amsterdamskoj Johann Cruijff Areni će četverostruki osvajač Lige prvaka dočekati trostrukog. Nekada europski velikan Ajax ugostit će Inter. U ovom susretu će Hrvatska imati dva predstavnika. Za Nizozemce bi s klupe trebao krenuti Josip Šutalo, a istu ulogu mogao bi imati i donedavni dinamovac Petar Sučić.
19:12
Derbi kola na Allianz Areni
Bayern Munchen na svom terenu dočekuje Chelsea koji još nema poraz u novoj sezoni, ali su upisali dva kiksa. S druge strane, Bavarci su ostvarili sve pobjede pa dolaze kao blagi favoriti. Bluesima se vratio Cole Palmer pa će sigurno imati štošta za reći na gostovanju u Munchenu.
19:10
Isak bi mogao debitirati za Liverpool
Najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola Alexander Isak nije bio dovoljno spreman za utakmicu s Burnleyjem, ali je Arne Slot rekao kako bi Šveđanin mogao odraditi 45 minuta u utakmici s Atletico Madridom ili za vikend s Evertonom. Treba još vidjeti za koju će se opciju odlučiti nizozemski stručnjak.
19:09
Ivan Jurić debitira u Ligi prvaka
Atalanta koju vodi Ivan Jurić je lani izborila Ligu prvaka svojim dobrim nastupima u Serie A. Hrvatski trener još nikad nije vodio utakmicu u Ligi prvaka, a ima tek četiri utakmice na klupi Rome u Europskoj ligi. Svoje debi u elitnom europskom natjecanju imat će protiv aktualnih prvaka PSG-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!