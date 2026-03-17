UŽIVO OD 21: City i Chelsea traže preokret protiv Reala i PSG-a, Arsenal u Londonu dočekuje Leverkusen

Arsenal se u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka izvukao golom Kaija Havertza iz kaznenog udarca te su u London došli s pozitivnim rezultatom od 1:1. Nakon tog teškog susreta u Njemačkoj upisali su dramatičnu pobjedu nad Evertonom gdje je mladi Max Dowman postao najmlađi strijelac u povijesti Premier lige. Takav emotivni rasplet mogao bi pomoći Arsenalu u borbi s Bayerom iz Leverkusena koji je za vikend imao težak susret s Bayernom iz Munchena. Protiv Bavaraca su Apotekari bili bolji, ali su se na kraju morali zadovoljiti remijem od 1:1.