UŽIVO OD 21: City i Chelsea traže preokret protiv Reala i PSG-a, Arsenal u Londonu dočekuje Leverkusen

Champions League 17. ožu 2026
(Photo by Manu Reino/DeFodi Images) via Guliver Image

Od 21 sat igraju se tri uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka. Zanimljivo je da će se sva tri susreta biti odigrana na engleskom tlu. Na Etihadu u Manchesteru će Manchester City dočekati Real Madrid, na Stamford Bridgeu u Londonu će Chelsea ugostiti PSG, a Arsenal će na svom Emiratesu, također u Londonu, snage odmjeriti s njemačkim Bayerom iz Leverkusena.

Emotivni Arsenal traži važnu pobjedu protiv Leverkusena

Arsenal se u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka izvukao golom Kaija Havertza iz kaznenog udarca te su u London došli s pozitivnim rezultatom od 1:1. Nakon tog teškog susreta u Njemačkoj upisali su dramatičnu pobjedu nad Evertonom gdje je mladi Max Dowman postao najmlađi strijelac u povijesti Premier lige. Takav emotivni rasplet mogao bi pomoći Arsenalu u borbi s Bayerom iz Leverkusena koji je za vikend imao težak susret s Bayernom iz Munchena. Protiv Bavaraca su Apotekari bili bolji, ali su se na kraju morali zadovoljiti remijem od 1:1. 

Chelsea pred svojim navijačima traži čudo

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Chelseaja gledali smo izjednačen susret koji je lako mogao završiti s minimalnom razlikom za Parižane (3:2). No, Khvicha Kvaratskhelia je u posljednjim minutama zabio dva gola te je PSG slavio s 5:2 i tako napravio veliki korak prema četvrtfinalu. Momčad Liama Roseniora dolazi u lošoj formi jer su na Stamford Bridgeu za vikend izgubili od Newcastlea, a ostali su i bez jednog od najboljih igrača Reecea Jamesa koji je ozlijedio zadnju ložu. 

Guardiolin City pokušat će poništiti hat-trick Valverdea

Manchester City je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka na Santiago Bernabeuu izgubio s 3:0 od Real Madrida. Zaslužan za to bio je Federico Valverde koji je postigao svoj prvi hat-trick u karijeri. Taj poraz teško je pao Građanima koji su za vikend ispustili pobjedu protiv West Hama te im je Arsenal pobjegao devet bodova. Pep Guardiola tako u utorak traži povratak u pravi ritam pred kraj sezone. 

