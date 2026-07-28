UŽIVO OD 20: Dinamo na Maksimiru lovi treće pretkolo Lige prvaka

Dinamo od 20 sati na Maksimiru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. U prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1:1, a pozitivan rezultat Dinamu osigurao je Miha Zajc golom za izjednačenje.
Tko sudi?
Sudac utakmice je Bugar Radoslav Gidzhenov koji je poznat ljubiteljima HNL-a. Naime, on je u sezoni 2022./2023. sudio susret osmog kola između Varaždina i Gorice. Što se tiče Lige prvaka, ovo će mu bit tek drugi susret u ovom natjecanju. Lani je dijelio pravdu u utakmici između Kairat Almatyja i KuPS Kuopija.
Dinamo je i dalje bez ključnog igrača
U uzvratnoj utakmici s Thunom ponovno neće biti Luke Stojkovića koji je protiv Genka zaradio dvije utakmice suspenzije zbog udaranja protivničkog igrača. Mladi veznjak priključit će se momčadi Dinama tek u trećem pretkolu Lige prvaka ili Europske lige, ovisno kako završi susret na Maksimiru.
Kako je trener Thuna najavio uzvrat?
Thun je uoči utakmice s Dinamom odigrao i ligaški susret protiv Luzerna gdje su upisali i pobjedu od 3:1. Nakon toga, ali i uoči susreta s Modrima govorio je trener Thuna Gian-Luca Privitelli koji je istaknuo da njegova ekipa ima puno samopouzdanja nakon prvog susreta s Dinamom.
Kako je Kovačević najavio uzvratni susret?
Trener Dinama Mario Kovačević uoči susreta govorio je o tome da Modri moraju biti na razini jer je Thun pokazao kakva su momčad, a naglasio je i da očekuje veliku podršku navijača na Maksimiru.
Kako je prošao prvi susret?
U prvom susretu Dinamo se mučio protiv švicarskog prvaka te se u prvom poluvremenu nakon greške Ivana Filipovića našao u zaostatku od 1:0. Pritiskali su Modri u drugom dijelu te su na kraju preko Mihe Zajca stigli do remija kojim su vratili status favorita u ovom dvomeču.
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