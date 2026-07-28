UŽIVO OD 20: Dinamo na Maksimiru lovi treće pretkolo Lige prvaka

Thun je uoči utakmice s Dinamom odigrao i ligaški susret protiv Luzerna gdje su upisali i pobjedu od 3:1. Nakon toga, ali i uoči susreta s Modrima govorio je trener Thuna Gian-Luca Privitelli koji je istaknuo da njegova ekipa ima puno samopouzdanja nakon prvog susreta s Dinamom.