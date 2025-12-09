UŽIVO OD 18:45 / Stanišićev Bayern lovi prvo mjesto Lige prvaka

UŽIVO

U ranijem terminu Lige prvaka Bayern će na svojoj Allianz Areni ugostiti lisabonski Sporting. Bavarci su u posljednjem kolu poraženi od Arsenala te su sada na trećoj poziciji u elitnom europskom natjecanju. U slučaju velike pobjede mogu stići Topnike na vrhu.

Bayern lovi Arsenal, a Sporting TOP 8

Bayern i Sporting ove sezone odlično igraju u Ligi prvaka te su Bavarci trenutačno na trećem mjestu dok Portugalci drže osmu poziciju, posljednju koja vodi izravno u osminu finala. Bayern pobjedom može dohvatiti Arsenal, ali s druge strane u slučaju porazu mogu ostati iza Sportinga koji bi slavljem skočio do 13 bodova u Ligi prvaka. 

