UŽIVO OD 18:45 / Stanišićev Bayern lovi prvo mjesto Lige prvaka

Bayern i Sporting ove sezone odlično igraju u Ligi prvaka te su Bavarci trenutačno na trećem mjestu dok Portugalci drže osmu poziciju, posljednju koja vodi izravno u osminu finala. Bayern pobjedom može dohvatiti Arsenal, ali s druge strane u slučaju porazu mogu ostati iza Sportinga koji bi slavljem skočio do 13 bodova u Ligi prvaka.