UŽIVO OD 18:45 / Oršić starta protiv Villarreala, Chelsea u Bakuu traži nova tri boda

Champions League 5. stu 202517:41 0 komentara
U srijedu se zaključuje četvrto kolo Lige prvaka, a od 18:45 čekaju nas Pafos - Villarreal, odnosno Qarabag - Chelsea.

Sve je spremno i u Azerbajdžanu

QARABAG: Kochalski - Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Janković, Pedro Bicalho, Leandro - Zoubir, Kady, Duran

 

CHELSEA: Sanchez - James, Hato, Adarabioyo, Cucurella - Lavia, Andrey Santos, Joao Pedro - Estevao, Gittens, George

Sastavi za ogled u Limassolu

PAFOS: Michall - Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema - Šunjić, Goldar, Pepe - Oršić. Quina, Dragomir

 

VILLARREAL: Luiz Junior - Mourino, Foyth, Veiga, Cardona - Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro - Perez, Mikautadze

