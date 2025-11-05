UŽIVO OD 18:45 / Oršić starta protiv Villarreala, Chelsea u Bakuu traži nova tri boda

U srijedu se zaključuje četvrto kolo Lige prvaka, a od 18:45 čekaju nas Pafos - Villarreal, odnosno Qarabag - Chelsea.
17:41
Sve je spremno i u Azerbajdžanu
QARABAG: Kochalski - Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Janković, Pedro Bicalho, Leandro - Zoubir, Kady, Duran
CHELSEA: Sanchez - James, Hato, Adarabioyo, Cucurella - Lavia, Andrey Santos, Joao Pedro - Estevao, Gittens, George
17:38
Sastavi za ogled u Limassolu
PAFOS: Michall - Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema - Šunjić, Goldar, Pepe - Oršić. Quina, Dragomir
VILLARREAL: Luiz Junior - Mourino, Foyth, Veiga, Cardona - Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro - Perez, Mikautadze
